Tabellenletzter prüft die Löwen – FC Ederbergland im Auestadion zu Gast

Kassel, den 08.11.2018 Am Samstag, den 10.11. um 14:30 Uhr sind die Kicker vom FC Ederbergland zu Gast im Auestadion. Ederbergland konnte bisher erst sieben Punkte sammeln und hat eine Tordifferenz von -37. Eine glasklare Sache für die Löwen also?

Seit dem 25.10 hat der FC Ederbergland einen neuen Trainer. Der Neue heißt Miroslav Emejdi und sieht, trotz aktuell roter Laterne, in dem Verein das Potential für den Klassenerhalt. Das dürfte aber nicht leicht werden für Emejdi und seine Spieler. Ederbergland verbuchte zuletzt sieben Niederlagen in Folge und konnte überhaupt erst sieben Punkte auf seinem Habenkonto ansammeln. In Hadamar letztes Wochenende konnte Ederbergland zwar zwei Treffer erzielen, zeigte eine durchaus ansprechende Leistung, und kassierte trotzdem vier Treffer.

Bei den Löwen möchte Cheftrainer Tobias Cramer dem Kasseler Punktekonto vor der Winterpause noch einige Zähler hinzufügen. Am heutigen Donnerstag stehen vor dem Einsatz von Sebastian Schmeer und Ingmar Merle noch Fragezeichen. Beide laborieren an starken Blutergüssen. Bei Brian Schwechel zeigen sich starke Erkältungssymptome und Tim-Philipp Brandner fällt auf jeden Fall aus.

(MK)

