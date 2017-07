Werbung Werbung

Vor 750 Zuschauern in der ausverkauften Sporthalle des Eschweger Oberstufengymnasiums besiegte die MT Melsungen den TV Hüttenberg, Aufsteiger in die 1. Bundesliga, in einem Vorbereitungsspiel mit 37:27 (20:15). Beide Teams traten in Bestbesetzung an, lediglich Neuzugang Szymon Sicko, für den noch keine Spielgenehmigung vorlag, fehlte beim TVH. Beide Mannschaften lieferten ihren Fans einen packenden und torreichen Schlagabtausch. Der künftige Klassenkamerad der MT aus Mittelhessen fand nach kurzer Anlaufzeit besser ins Spiel und hatte bis zur 20. Minute die Nase knapp vorn. Erst danach lief es bei den Nordhessen rund. Bis zehn Minuten vor dem Ende hielt der TVH den Abstand weitgehend konstant, dann setzte sich die bessere Physis der MT klar durch. Die meisten Treffer erzielte Michael Allendorf (8/3), bei Hüttenberg traf Moritz Zörb fünfmal ins Netz.

Vor fast sieben Jahren brach ein junger Handballer im Training zusammen. Ohne Ankündigung, ohne Vorzeichen im Alter von nur 22 Jahren. Alle Hilfsmaßnahmen vor Ort und im Krankenhaus halfen nicht, das Leben von Maximilian Lückert zu retten. Ihm zum Gedenken gibt es jedes Jahr das „Maxi-Lückert-Turnier“, das zudem einen karitativen Zweck verfolgt. Was an diesem Tag an Spenden reinkommt, wird weitergereicht an Wohltätigkeitsorganisationen, diesmal an das Elternhaus krebskranker Kinder sowie das Kinderhospiz Eschwege. Klare Sache, dass die MT Melsungen sofort zusagte, als die Bitte nach einer Teilnahme an sie herangetragen wurde. Als Gegner organisierten die Initiatoren Matthias Eisenhuth und Christian Schröder Bundesliga-Aufsteiger TV Hüttenberg, so dass es zu einem echten Härtetest für beide im noch frühen Vorfeld zur neuen HBL-Saison kam.

Stimmen zum Spiel

Michael Roth: Das war ein schönes Spiel. Vor allem gegen die offensive Abwehr der Hüttenberger haben wir gute Lösungen gefunden. Das war auch der Grund für die Anfangsaufstellung. Gegen eine solche Deckung ist Feinabstimmung nötig, die unsere Neuzugänge noch nicht haben können. Sie haben sich aber nach einer Viertelstunde, als sie reinkamen, gut integriert. Nicht gefallen hat mir, dass wir schlecht zurückgelaufen sind. 15 Gegentore vor der Pause waren zu viel. Nach dem Seitenwechsel hätten wir das spiel schneller entscheiden können, haben aber zwei dicke Chancen liegen gelassen. Wie überhaupt die Chancenverwertung auch noch steigerungsfähig war. Trotzdem war das ein guter Tag, an dem wir verschiedene Formationen testen konnten.

Adalsteinn Eyolfsson: Melsungen ist eine Mannschaft, die ich diese Saison zu den Top-4 zähle. Sie ist vor allem mir Simic im Tor noch stabiler geworden. Das ist eine Mannschaft, mit der wir uns nicht messen können. Unsere jungen Spieler haben sich noch zu oft Halbchancen genommen und sind dafür bestraft worden. Nur wenn die Abwehr mal normal stand, waren wir doch recht gut dran. Aber das ist der Unterschied zu Melsungen. Wir spielen in der Vorbereitung oft gegen andere Erstligisten. Das ist ein guter Weg zu lernen, wie wir uns später in der Liga behaupten können.

© Info: MT-Pressedienst Fotos: M.Kittner





