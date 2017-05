Werbung Werbung



Werbung Werbung



Werbung Werbung



Werbung Werbung

HC Slovan Bratislava, Dinamo Riga und HC Vityaz starten mit den Kassel Huskies in die neue Saison

Kassel. Weltklasse-Eishockey in Kassel: Mit dem Engagement als Hauptsponsor für die drei KHL-Vereine Slovan Bratislava, Dinamo Riga und HC Vityaz (Podolsk) gehört der europaweit tätige Erdgasversorger WINGAS zu den großen Förderern der Kontinental Hockey League (KHL).

Welche Qualität die KHL hat, die auch in Westeuropa zunehmend mehr Zuschauer findet, ist nun in Kassel zu sehen: Vom 8. bis 10. August 2017 spielen Bratislava, Riga und Vityaz zusammen mit den Kassel Huskies aus der DEL2 (zweithöchste deutsche Eishockeyliga) um den WINGAS-Cup.

„Wir freuen uns, mit dem WINGAS-Cup großartiges Eishockey in Kassel präsentieren zu können“, erklärt Nicholas Neu, Leiter der Unternehmenskommunikation bei WINGAS. Das Turnier wird im Modus „Jeder gegen Jeden“ ausgetragen. Gewinner wird das Team mit den meisten Punkten und dem besten Torverhältnis.

„Der WINGAS-Cup bietet uns die Möglichkeit, uns mit Vereinen aus einer der besten Eishockey-Ligen zu messen. Eine optimale Vorbereitung auf die kommende Saison“, freut sich Joe Gibbs, Geschäftsführer der Kassel Huskies und Mit-Gastgeber, auf das Turnier. Gibbs erwartet Zuschauer aus dem ganzen Bundesgebiet.

Huskies Medienteam / MK





Werbung Werbung



Werbung Werbung

Teilen mit: Drucken

Facebook

Twitter

Tumblr

WhatsApp