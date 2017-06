Werbung Werbung



Kassel, 28. Juni 2017. Rico Rossi und Hugo Boisvert werden auch in der kommenden Saison gemeinsam das Trainerteam der Kassel Huskies bilden. Nachdem Cheftrainer Rico Rossi seinen Vertrag bereits verlängerte, unterzeichnete nun Co-Trainer Hugo Boisvert einen Kontrakt für die kommende Spielzeit.

Der 41-jährige steht bereits seit der Saison 2015/16 hinter der Bande der Schlittenhunde. Gleich in seiner Premieresaison als Co-Trainer feierte er die Meisterschaft in der DEL2. In der vergangenen Saison erreichte er mit den Huskies das Playoff-Halbfinale.

Als Spieler trug er bereits von 2006 bis 2010 das Kasseler Trikot und führte das damalige Team als Kapitän zum DEL-Aufstieg.

Huskies-Geschäftsführer Joe Gibbs freut sich über die Vertragsverlängerung: „Hugo füllt die Rolle des Co-Trainers perfekt aus, er leistet gute Arbeit und ist eine große Unterstützung für Rico und auch mich.“

David Nolte Huskies-Medienteam (MK)





