Rückrundenauftakt in den eigenen vier Wänden

Zum Start in die Rückrunde empfangen die Bergshäuser Volleyball-Damen einen ihrer Lieblingsgegner, die TG Groß Karben. Zu ungewohnter Zeit, nämlich am Sonntag, 16.12.um 16 Uhr, laden die Elfen deshalb zu Kaffee, Kuchen und spannenden Ballwechseln ein!

In den vergangenen Jahren konnten sich die beiden Mannschaften stets nah beieinander liegende Spielergebnisse liefern, kämpften Kopf an Kopf um den spielerischen Erfolg. Sicher sind auch dieses Jahr wieder die Karbener Fans samt Trommel am Start. Im Hinspiel konnten die FSV’lerinnen die Partie zu ihren Gunsten entscheiden, doch im Rückspiel werden bekanntlich die Karten neu gemischt. „Die Spiele sind immer wieder auf’sNeue voller Spannung und Action. Wir müssen die gegnerische Abwehr abwechslungs- und letztlich erfolgreich beschäftigen“, sagt Zuspielerin Bianca Grünewald. „Mit dem richtigen Biss und mit einem hochkonzentrierten Team können die Spielerinnen ihre Leistung zu Saisonbeginn wiederholen“, ist sich Thomas Willisch sicher. Das Team freut sich über zahlreiche Zuschauer und lautstarke Unterstützung auf den Rängen!

( Reißig/ Kittner)

Ähnliche Beiträge