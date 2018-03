Kassel, den 23.03.2018 Es ist soweit: Vor dem nächsten Heimspiel der Löwen gegen den SV Röchling Völklingen am Samstag, den 24.03. um 14 Uhr wird die neue Fanbande im Auestadion vorgestellt.

Im vergangenen Jahr hatten sich Fans des KSV Hessen Kassel vorgenommen, den Verein gemeinsam als Bandensponsor zu unterstützen. Jeder, der seinen Namen auf der Bande im Stadion verewigt sehen wollte, konnte dafür auf ein eigens eingerichtetes Treuhandkonto einzahlen. Mittlerweile ist die 8m lange Bande fertig gestellt und wird am kommenden Samstag vor dem Heimspiel präsentiert.

167 Namen sind auf der Fanbande verewigt. Zur Vorstellung am 24.03. spendiert die Krombacher Brauerei allen Spenderinnen und Spendern ein Freigetränk am Löwentreff. Dazu können sich alle 167 Bandensponsoren einfach ab 13 Uhr bei Totti, dem Maskottchen der Löwen, auf dem Stadionvorplatz melden und bekommen eine Getränkemarke.

Um 13.15 Uhr geht es dann zur Fanbande in den Stadioninnenraum, um ein gemeinsames Foto mit allen anwesenden Spenderinnen und Spendern aufzunehmen. Anschließend hat jeder bis 13.45 Uhr die Gelegenheit, ein Foto von sich neben seinem Namen auf der Bande zu machen.

Produziert wurde die Bande von Markus Jaschko, der den Verein unterstützt wo immer es ihm möglich ist und mit seiner Firma Jaschko Werbung & Druck in Bad Arolsen nicht nur die Ausführung, sondern auch sämtliche Materialkosten übernommen hat. Dadurch geht die gesamte Spendensumme in Höhe von 8.000 Euro ohne Abzug von Produktionskosten an den KSV.

Der KSV bedankt sich bei allen, die zum Gelingen der Fanbande beigetragen haben: Den Spenderinnen und Spendern, Klaus-Dieter Klimm und der Abteilung Herzblut für die Idee und Organisation, Reiner Ingrisch und den vielen Helfern für ihren unermüdlichen Einsatz, Tobi Zeller für das Layout, Jaschko Werbung & Druck für die Umsetzung und Christoph Schneehain und der Krombacher Brauerei für die Unterstützung bei der Präsentation.

(KSV / M.Kittner)

