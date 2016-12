Katzen brauchen unbedingt Fleisch

Werbung Werbung



Vegane Ernährung kommt für Stubentiger nicht in Frage

Baierbrunn (ots) – Auch wenn Frauchen oder Herrchen sich selbst vegan ernähren, sollten sie ihren Katzen diesen Lebensstil auf keinen Fall aufzwingen. Katzen seien „auf bestimmte Nährstoffe angewiesen, die nur in tierischen Produkten vorkommen“, betont Dr. Julia Fritz, Fachtierärztin für Tierernährung und Diätetik aus München, im Gesundheitsmagazin „Apotheken Umschau“. „Katzen sind im Gegensatz zu Hunden strikte Fleischfresser.“ Bei Hunden, die wie Menschen Allesfresser sind, ist laut Fritz rein theoretisch auch eine vegane Ernährung möglich – vorausgesetzt das Tier frisst gern Soja und man fügt einzelne Eiweißbaustoffe mit Nahrungsergänzungsmitteln hinzu. Hunde könnten Vitamin A aus Betakarotin herstellen, das zum Beispiel in Karotten stecke, so die Expertin. Katzen aber verwerteten nur das richtige Vitamin, wie es etwa in Leber enthalten sei.

Quelle: Das Gesundheitsmagazin „Apotheken Umschau“ 12/2016 B liegt in den meisten Apotheken aus und wird ohne Zuzahlung zur Gesundheitsberatung an Kunden abgegeben. (JH)





