Täglich 30 Minuten Musikstreaming unterwegs kosten jährlich ca, einen Cent Strom

– Bezahlversionen gängiger Anbieter bei Akkuverbrauch gleichauf

– Youtube Music in Basisversion verbraucht am meisten Strom

Rund jeder zweite Deutsche nutzt inzwischen Musikstreamingdienste wie Spotify oder Apple Music. Monatliche Abogebühren haben sich durchgesetzt, doch daneben gibt es noch einen weiteren Kostenfaktor: Den Stromverbrauch. Dass dieser kaum ins Gewicht fällt, hat nun der Energieversorger E.ON berechnet. Nur rund ein Cent Strom werden im Jahr fällig, wenn täglich 30 Minuten Musik mit dem Smartphone gestreamt werden. Dabei kommt es auch nicht auf den Anbieter an: Amazon Music, Apple Music, Spotify und Youtube Music liegen im Verbrauch ihrer Premium-Abomodelle jeweils gleichauf. Einzig die kostenlose Version von Youtube Music sorgt für einen signifikant höheren Akkuverbrauch. Der Grund: In der Basis-Version stoppt die Musik, wenn die Bildschirmsperre aktiviert wird – zudem werden automatisch Musikvideos abgespielt. Selbst bei niedrigster Bildschirmhelligkeit zehrt das am Smartphone-Akku. Der Verbrauch ist dann mehr als dreimal so hoch wie in der Bezahlversion.

Wichtiger als der Anbieter sind beim Musikstreaming dagegen eine stabile Internetverbindung und eine gute Bandbreite. Muss sich das Smartphone ständig neue Sendemasten suchen und sich mit ihnen verbinden, wirkt sich das negativ auf die Akkulaufzeit aus. Gleiches gilt für schlechte oder langsame Internetverbindungen. Beide Faktoren treten etwa bei längeren Zugfahrten auf, bei denen mobile Daten genutzt werden. Stromsparender ist es in solchen Fällen, die Lieder im WLAN herunterzuladen und unterwegs den Offline-Modus der Streaming-Apps zu nutzen.

PM: E.ON Energie Deutschland GmbH (HJ)