HERZLICH WILLKOMMEN IM FREIZEITBAD AROBELLA

Es ist uns eine große Freude, Sie im Freizeitbad Arobella begrüßen zu dürfen. Wir hoffen, dass Sie sich in der schönen Freizeiteinrichtung in Bad Arolsen wohlfühlen und können Ihnen versichern, dass wir unser Bestes tun werden, damit Ihr Aufenthalt angenehm und erholsam sein wird.

Wie in der Vergangenheit so auch in diesem Jahr beteiligen wir uns auch wieder gern an der Sommerferienaktion der Nordhessen-Rundschau.

Viel Glück bei der Verlosung von 5 X 2 Eintrittskarten wünscht das Team des Freizeitbad Arobella in Bad Arolsen!

