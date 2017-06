Werbung Werbung



Mit Greta Klingsberg und Douglas Wolfsperger

Sonntag, 18. Juni, 12 Uhr, Filmladen

Anlässlich des 13. Theater-Jugendorchester-Projekts „Brundibár“ wird im Filmladen Kassel e.V. am Sonntag, den 18. Juni, um 12 Uhr der Film „Wiedersehen mit Brundibár“ gezeigt.

Holocaust? Nicht schon wieder, das war in der Schule schon oft genug Thema! So in etwa reagieren Annika, Ikra und David, Mitglieder der Jugendtheatergruppe der Berliner Schaubühne, in Douglas Wolfspergers Dokumentarfilm, als klar wird, dass als nächstes die Kinderoper „Brundibár“ gespielt werden soll. Und tatsächlich sind die Hintergründe um „Brundibár“, uraufgeführt im Ghetto Theresienstadt, missbraucht von den Nazis, um der Welt gegenüber die Zustände im KZ zu verschleiern, keine leichte Kost. Als die Jugendlichen nach Theresienstadt reisen, geraten sie dort aber doch langsam in den Sog der Geschichte, die sie bisher so herzlich wenig interessierte. Das liegt nicht zuletzt an ihrer Mitreisenden Greta Klingsberg, einer charismatischen alten Dame aus Israel, die eine der wenigen Überlebenden der Originalbesetzung von „Brundibár“ ist und den Jugendlichen die Scheu vor den Schrecken der Vergangenheit nimmt. Schnell wird klar, dass sie mehr verbindet, als ihnen bewusst war.

Bei der Filmvorführung sind der Filmemacher Douglas Wolfsperger sowie die Zeitzeugin Greta Klingsberg persönlich anwesend. Karten sind im Filmladen, Goethestrasse 31, 34119 Kassel, Tel. 05 61-707 65-0 und online unter http://www.filmladen.de/ erhältlich. Karten für das 13. Theater-Jugendorchester-Projekt „Brundibár“ gibt es an der Theaterkasse, Tel. (0561) 1094-222, und online unter www.staatstheater-kassel.de.

Quelle: STAATSTHEATER KASSEL (JH)





