München (ots) – Uffbasse! Ab dem 29. März rockt Bülent Ceylan deutschlandweit die Kinosäle: Der Comedystar und Vollblutmusiker gibt mit VERPISS DICH, SCHNEEWITTCHEN! unter der Regie von Cüneyt Kaya sein Debüt auf der großen Kinoleinwand. Natürlich lässt er es sich nicht nehmen, die „haar“-sträubende Komödie über große Träume, kleine Rückschläge und die unbedingte Liebe zur Musik seinen Fans höchstpersönlich vorzustellen und geht ab dem 28. März auf Kinotour. Für Fans von Bülent Ceylan die Gelegenheit, den Mannheimer live im Kino zu erleben!

Alle Infos zur VERPISS DICH, SCHNEEWITTCHEN!-Kinotour gibt es unter: http://verpissdichschneewittchen.de/kinotour

Inhalt: In seinen Träumen ist Sammy (Bülent Ceylan) ein Rockstar. Doch in der Realität jobbt und schrubbt er im Hamam seines Bruders Momo (Kida Khodr Ramadan). Plötzlich gibt ihm ein Musiklabel die Chance, bei einer Castingshow berühmt zu werden. Unter einer Bedingung: Der Solomusiker muss eine Band gründen. So wird aus Sammy, seiner Schwester Jessi (Josefine Preuß), dem alten Aushilfsmasseur Wolle (Paul Faßnacht) und dem dicken Mahmut (Özgür Karadeniz) kurzerhand die Gruppe „Hamam Hardrock“. Das Publikum feiert die originellen Newcomer, doch Labelchefin Thomaschewsky (Sabrina Setlur) will den Siegeszug der Multikulti-Rocker mit allen Mitteln verhindern.

PM: AIM – Creative Strategies & Visions (HJ)

Teilen mit: Drucken

Facebook

Twitter

Tumblr

WhatsApp