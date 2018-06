Fernsehproduktionsfirma sucht Jung und Alt für verschiedene Formate

Mütter mit ihren kleinen Töchtern, rüstige Rentner oder eine Gruppe Erstsemester – bei den TV-Castings der filmpool entertainment GmbH ist immer was los! Frei nach dem Motto „Zeig‘ uns Dein Talent“ präsentieren sich Menschen aus allen Altersklassen und sozialen Schichten vor der Kamera, um sich für eine große oder kleine Fernsehrolle zu empfehlen. So oder so ähnlich wird es wohl auch am Samstag, den 30.06.2018 beim großen TV-Casting in Kassel zugehen, wenn die Teilnehmer für eine Rolle als Komparse oder sogar Hauptdarsteller in Sendungen wie „Berlin – Tag & Nacht“ (RTL2) oder „Klinik am Südring“ (Sat.1) vorsprechen.

Bei den Castings geht es weniger um Fernsehvorerfahrung, als vielmehr um ein sicheres und vor allem authentisches Auftreten vor der Kamera. Schließlich sollen in den filmpool Formaten vor allem Situationen aus dem wahren Leben glaubhaft dargestellt werden. Bestimmte Schönheitsideale oder auch ein Mindestalter gibt es hierbei nicht. Bei Kindern und Jugendlichen ist die schriftliche Zustimmung eines Erziehungsberechtigten im Vorfeld jedoch Pflicht. Für die Teilnahme muss man lediglich vorab unter www.filmpool.de einen Termin für das Casting vereinbaren. Auf diesem Weg bekommt man alle weiteren Informationen sowie den exakten Castingort mitgeteilt. Das Casting ist selbstverständlich für alle Teilnehmer kostenlos.

Die filmpool entertainment GmbH ist ein Unternehmen der all3media Deutschland GmbH und zählt damit zu den größten unabhängigen deutschen Film- und Fernsehproduzenten. Für filmpool arbeiten derzeit rund 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Standorten Hürth, Duisburg und Berlin. Seit 1974 entwickelt und produziert filmpool spannende Unterhaltung für TV und Web. Zu unseren Kunden zählen alle großen deutschen Sender. Als Marktführer im Bereich Scripted Entertainment steht filmpool für Programmmarken wie „Berlin – Tag & Nacht“ (RTL2), „Klinik am Südring“ (Sat.1) oder „Auf Streife“ (Sat.1).

TV-Casting der filmpool entertainment GmbH

Ort: Kassel

Datum: Samstag, 30.06.2018

Anmeldung unter www.filmpool.de

Teilnahme ist kostenlos