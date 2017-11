Liebenswerte Geschichten eines kleinen Inuit-Mädchens am Nordpol: Am 26. November 2017, 6.25 Uhr, startet im ZDF-Kinder- und Jugendprogramm die Animationsserie „INUI – Abenteuer am Nordpol“ für Vorschulkinder. Die kleine Inui und ihre tierischen Freunde erleben sonntags in 26 Folgen spannende und lustige Abenteuer in Eis und Schnee.

Inui lebt in einem kleinen Iglu auf einem Schneehügel. Von dort macht sie sich jeden Tag auf, um ihre sprechenden Tierfreunde zu treffen: Hubert, einen etwas schusseligen Nordpol-Elch, Grumpel, den extrastarken Eisbär, die Tee trinkende Pinguin-Lady Lissy, die sich von der Antarktis an den Nordpol verirrt hat, den immer lustigen Seehund Sascha und die liebenswerte und kluge Wal-Frau Wiebke. Gemeinsam haben sie Spaß beim Rodeln, bei Schneeballschlachten, oder sie erfinden neue Spiele. Manchmal geht es für sie allerdings auch darum, was in der schönen und ebenso gefährlichen Natur passiert: Dann müssen die Freunde mit Schneestürmen, Lawinen oder Blitzeis fertig werden. Dabei halten sie immer fest zusammen und überwinden am Ende jedes Hindernis.

Alle Folgen von „INUI – Abenteuer am Nordpol“ sind nach Ausstrahlung bei zdftivi.de und in der ZDFtivi-App abrufbar.

PM: ZDF Fernsehen (HJ)

