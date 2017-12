„Ein Weihnachtsgeschenk an die Fans“

Köln (ots) – Vor 60 Jahren schuf Zdenek Miler mit dem kleinen Maulwurf in Prag eine Kultfigur, die bis heute zu den beliebtesten Fernsehhelden der kleinen und großen Fernsehzuschauer gehört. Das WDR Fernsehen zeigt aus diesem Anlass in seinem Feiertagsprogramm eine Reihe der frühesten Maulwurfabenteuer – darunter der allererste Film mit dem Maulwurf überhaupt: „Wie der Maulwurf zu seiner Hose kam“ (WDR Fernsehen, 28. Dezember 2017, 7:20 Uhr, Originalfassung für die BRD von 1960).

„Was Zdenek Miler vor 60 Jahren erfunden hat, ist einzigartig: Schon seit mehreren Generationen gehört der kleine Maulwurf für viele Familien zur Kindheit einfach mit dazu“, betont Brigitta Mühlenbeck, Leiterin des WDR-Kinder und -Familienprogramms. „Die Liebe der großen und kleinen Zuschauer zu dem schweigsamen und sympathischen kleinen Helden ist ungebrochen. Das sehen wir auch an der nicht abreißenden Zuschauerpost an ,Die Sendung mit der Maus‘, wo seine Abenteuer bereits seit 45 Jahren regelmäßig zu sehen sind. Zum Abschluss seines Jubiläumsjahres und als Weihnachtsgeschenk an die Fans gibt es ein Wiedersehen mit dem Maulwurf im WDR Fernsehen.“

Seinen ersten Auftritt in der „Sendung mit der Maus“ hatte der Maulwurf 1972 mit dem preisgekrönten Klassiker „Der Maulwurf und das Auto“, den das WDR Fernsehen am 28. Dezember 2017 ab 7.30 Uhr zeigt. Der WDR kaufte damals die ersten Produktionen, gab bei Zdenek Miler weitere Filme in Auftrag und entwickelte so über viele Jahre die bekannten Abenteuergeschichten mit dem „Maulwurf und seinen Freunden“.

Bereits am 23. Dezember 2017 um 7:40 Uhr präsentiert der Elefant in „Elefantastisch!“ – dem jüngsten Format der Maus-Familie – das Abenteuer von „Maulwurf und Weihnachten“. Am 29. Dezember 2017 ab 7.20 Uhr läuft eine bunte Mischung von „Geschichten vom Maulwurf“ aus verschiedenen Jahrzehnten, darunter „Der Gärtner“, „Der Regenschirm“ und „Die Rakete“.

Sendetermine:

23.12.2017 um 7.40 Uhr „Elefantastisch!“ mit „Maulwurf und Weihnachten“

28.12.2017 um 7.20 Uhr „Wie der Maulwurf zu seiner Hose kam“

28.12.2017 um 7.30 Uhr „Maulwurf und Auto“

29.12.2017 ab 7.20 – 7.50 Uhr „Geschichten vom Maulwurf“

PM: Svenja Siegert (HJ)

