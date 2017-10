Werbung Werbung

Nachrichtenmagazin Focus zeichnet Kasseler Energieversorger aus

Kassel, 30. Oktober 2017. Nörgelnde Kunden, unzufriedene Verbraucher, gestresste Service-Mitarbeiter? In Kassel sieht das gänzlich anders aus, zumindest wenn es um das Thema Energieversorgung geht. Das hat jetzt das Nachrichtenmagazin Focus den Städtischen Werken bescheinigt und dem Kasseler Energieversorger in der Ausgabe vom 21. Oktober 2017 das Qualitätssigel Service-König verlieren.

Das Magazin hat für die 40 größten Städte mehr als 300.000 Urteile für 34 Branchen erfassen lassen, um das Service-Empfinden von Verbrauchern zu erheben. Das Ergebnis für Kassel: Im Bereich Energieversorgung sehen die Kasseler die Städtischen Werke in Sachen Service-Qualität ganz vorne. Stefan Welsch, Vorstand des Kasseler Versorgers, sieht die Anstrengungen des Unternehmens bestätigt: „Unsere Berater sind immer persönlich ansprechbar. Egal ob im Kundenzentrum, im Zahlungszentrum, im Telefon-Service-Center, auf Messen oder Märkten und direkt in den Stadteilen vor Ort, die wir regelmäßig mit unserem Energieberatungsmobil besuchen. Das hebt uns anderen Anbietern ab. Wir freuen uns über die Auszeichnung als Service-König und sie bestätigt auch unsere eigene Kundenbefragung. Mein Fazit: Wir sind im Service top und das wird auch so bleiben.“

