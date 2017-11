Weihnachtsumfrage 2017



Die Kasseler planen in diesem Winter 465 Euro für Weihnachtsgeschenke auszugeben. Damit investieren sie genau soviel wie der Bundesdurchschnitt, der ebenfalls bei 465 Euro liegt. Außerdem zeigt die aktuelle Umfrage der FOM Hochschule, dass den meisten der mehr als 278 befragten Bürgerinnen und Bürgern in Kassel und Umgebung frei gestaltbare Zeit wichtiger wäre als Geschenke.

Ein Großteil der Kasseler Bevölkerung besorgt die Weihnachtsgeschenke Anfang bis Mitte Dezember, wobei Männer anteilig häufiger (33,6 Prozent) als Frauen (28,6 Prozent) erst kurz vor Weihnachten (ab dem 16. Dezember) ihre Geschenke kaufen. 6,9 Prozent ziehen sogar erst einen Tag vor, bzw. an Heiligabend los, um Präsente zu kaufen. Sie sind im Vergleich allerdings großzügiger, denn Männer geben mit rund 538 Euro 137 Euro mehr Geld aus als Frauen (rund 400 Euro). Die Generation der Traditionalisten (63-99 Jahre) ist mit rund 667 Euro durchschnittlich am spendabelsten beim Geschenkekauf.

Spitzenreiter der beliebtesten Weihnachtsgeschenke sind bei den Kasselanern Geschenkgutscheine (51 Prozent) sowie Bücher und Schreibwaren (49 Prozent), dicht gefolgt von Spielwaren (48 Prozent) sowie Kosmetik und Körperpflegeprodukten mit 44 Prozent. Danach folgen Tickets für Kultur- oder Theaterveranstaltungen (42 Prozent). Frei gestaltbare Zeit ist den meisten Generationen (außer den Traditionalisten) in Kassel jedoch wichtiger als Geld. Traditionalisten stimmen dem nur mit 18,9 Prozent zu, denn sie würden sich zu 60,4 Prozent durch mehr positive Beziehungen zu anderen Menschen reich beschenkt fühlen.

Wichtig für den Kaufentscheid sind für 62 Prozent der Befragten persönliche Empfehlungen von Freunden und Bekannten. Die Hälte der in Kassel Befragten informieren sich im Internet über Produkte. Das direkte Gespräch und die Beratung im Fachgeschäft favorisieren immerhin 43 Prozent. Mehr als die Hälfte der Befragten (53 Prozent) legt Wert auf die Güte der Produkte und vertraut auf bekannte Marken, Herkunft und Gütesiegel.

Die Umfrage führte die FOM Hochschule in Kassel zwischen dem 15. September und 31. Oktober 2017 durch. Gefragt wurden mehr als 278 Bürgerinnen und Bürger aus Kassel und Umgebung ab 12 Jahren in persönlichen Face-to-Face-Interviews. Die Ergebnisse in der Übersicht: https://www.fom.de/uploads/forschungsprojekte/downloads/Weihnachtsumfrage_2017_Kassel.pdf

PM: Annette Bastuck

