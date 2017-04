Werbung Werbung



Veranstaltung für Kinder im Wildpark Knüll

Am Mittwoch, den 3. Mai erwartet Kinder zwischen 8 und 13 Jahren eine bärenstarke Aktion im Wildpark Knüll. Ab 15 Uhr können sie sich in junge Braunbären verwandeln und mit allen Sinnen erfahren, wie sie groß werden, was sie fressen und wer ihre Feinde sind. Das Bärenjungtier Alexa und ihre Eltern im Wildpark sind dabei ihre Vorbilder.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine Voranmeldung unter 0 56 81-28 15 bis 30. April erforderlich. Die Kosten inkl. Eintritt für die 3-stündige Tour betragen 9,- Euro pro Kind.

Die junge Bärin Alexa macht es vor: aus einem gerade mal Meerschweinchen großen Jungtier wird innerhalb einiger Monate ein kräftiger Braunbär. Die Bärin werden die Teilnehmer am Gehege des Wildparks selbst beobachten können. Im Lauf des Nachmittags kann das eigene Klettergeschick ebenso getestet werden wie die gute Nase oder der Jagderfolg.

Die Veranstaltung findet im Rahmen der Naturschutz-Erlebnistage Hessen statt, über die auch unter www.Naturschutz-Erlebnistag.de informiert wird.

PM: Wildpark Knüll (JH)





