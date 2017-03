Neues Veranstaltungsprogramm für das Naturkundemuseum Kassel

Werbung Werbung



09. März 2017. Viele haben es schon sehnsüchtig erwartet: Das neue Veranstaltungsprogramm des Naturkundemuseums ab April liegt ab sofort im Museum und in vielen öffentlichen Einrichtungen aus. Es bietet eine breite Palette von naturkundlichen Veranstaltungen für Erwachsene, Familien und Schulklassen. Wissenschaftliche Vorträge, Exkursionen, Führungs- und Workshop-Angebote sowie die Reihe „Kinder ins Museum“ stehen zur Auswahl. Es wird auch wieder experimentiert, bestimmt, gebastelt und es werden Reisen in die Urzeit unternommen. Auch der Internationale Museumstag am Sonntag, 21. Mai, steht auf dem Programm. Es gibt viel Neues zu entdecken.

Alle Angebote des neuen Programms können auch unter www.naturkundemuseum-kassel.de durchstöbert werden. Das Info- und Anmeldetelefon 0561 / 787 4066 ist Dienstag bis Sonntag von 10.30 bis 16.30 Uhr besetzt.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag 10 bis 17 Uhr, Mittwoch 10 bis 20 Uhr, Sonn- und Feiertage 10 bis 18 Uhr. Geführte Gruppen können ab 8.30 Uhr eingelassen werden.

Quelle: Stadt Kassel (JH)





