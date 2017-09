Werbung Werbung

Wenn tiefe, dröhnende Laute durch die Wälder tönen, dann ist es soweit: Die Paarungszeit bei den Hirschen beginnt.

Mit laut imposantem Röhren macht sich der Platzhirsch während der Brunft bei seinen Rivalen bemerkbar. Wird er auch in diesem Jahr wieder der Stärkste und damit Herr des Rudels sein?

Zu dieser Jahreszeit sind die Geweihe der männlichen Rothirsche fertig ausgebildet und der Hormonspiegel steigt. Die Hirsche untereinander werden zu Rivalen.

Die lockeren Rudelverbände der männlichen Hirsche lösen sich auf, denn nun locken die weiblichen Tiere. Sind die Platzhirsche wieder bei ihrem Rudel, röhren sie lautstark, um ihren Anspruch auf die Hirschkühe zu zeigen und um Konkurrenten abzuschrecken. Wenn das nicht reicht, kommt es auch schon mal zu spektakulären Kämpfen, in denen die Geweihe der Hirsche lautstark aufeinander krachen.

Ein männlicher Rothirsch muss etwa sechs Jahre alt sein, bevor er ein Rudel verteidigen kann. Während der Brunft wird die Nahrungsaufnahme für die Hirsche zur Nebensache. Die Paarung mit den weiblichen Tieren und die Verteidigung des Rudels nimmt die ganze Kraft und Zeit in Anspruch.

Der Tierpark Sababurg bietet wieder Führungen zur Brunft an, damit dieses Naturschauspiel hautnah erlebt werden kann.

An folgenden Terminen findet unter der Leitung unserer Erlebnisführer die Hirschbrunft zur Abendstunde durch den abendlichen Park statt:

Donnerstag, 21.09.2017

Freitag, 22.09.2017

Samstag, 23.09.2017

Sonntag, 24.09.2017

Donnerstag, 28.09.2017

Freitag, 29.09.2017

Samstag, 30.09.2017

Sonntag, 01.10.2017

Montag, 02.10.2017



jeweils um 18:00 Uhr.

Voranmeldungen hierzu sind unbedingt erforderlich (Telefon: 0 56 71 / 766 499-0). Preis für Erwachsene 16,00 Euro (Jahreskartenbesitzer 9,50 €) und für Kinder von vier bis fünfzehn Jahren 11,00 Euro (Jahreskartenbesitzer 7,50 €). Der Betrag ist am jeweiligen Tag in bar am Treffpunkt (Eingangsbereich) zu entrichten.

Im Preis enthalten sind der Tierparkeintritt, die Führung und ein rustikales Eintopfessen, das im Anschluss an die circa 1 ½ Stunden dauernde Führung in der imposanten Elch-Lodge stattfindet.

Unsere Erlebnisführer sind während des Erlebnisabends gern bereit, auftretende Fragen zu beantworten.

An folgenden Terminen findet unter der Leitung unserer Erlebnisführer die Hirschbrunft im Morgengrauen durch den morgendlichen Park statt:

Samstag, 23.09.2017

Sonntag, 24.09.2017

Sonntag, 01.10.2017



jeweils um 07:00 Uhr

Voranmeldungen hierzu sind unbedingt erforderlich (Telefon: 0 56 71 / 766 499-0). Preis für Erwachsene 20,00 Euro (Jahreskartenbesitzer 15,00 €) und für Kinder von vier bis fünfzehn Jahren 15,00 Euro (Jahreskartenbesitzer 12,00 €). Der Betrag ist am jeweiligen Tag in bar am Treffpunkt (Eingangsbereich) zu entrichten.

Im Preis enthalten sind der Tierparkeintritt, die Führung und ein reichhaltiges Frühstücksbuffet, das im Anschluss an die circa 1 ½ Stunden dauernde Führung in der imposanten Elch-Lodge stattfindet.

Unsere Erlebnisführer sind während des Erlebnismorgens gern bereit, auftretende Fragen zu beantworten.

Das Team des Tierparks freut sich über Ihren Besuch und wünscht Ihnen schon jetzt spannende Stunden bei diesem besonderen Naturschauspiel.

Informationen zur Hirschbrunft und zum Tierpark Sababurg finden Sie im Internet unter: www.tierpark-sababurg.de

PM: Tierpark Sababurg (HJ)





