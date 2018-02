Am 24.01.2018 startete das neue Bildungs- und Nachhilfeinstitut „Wissen am Stern“ mit einer feierlichen Eröffnung in den neuen Räumlichkeiten, direkt am Stern in der Kasseler Innenstadt.

Rund 150 Gäste wollten das neue Team persönlich kennen lernen und waren erschienen, um sich mit ihnen auszutauschen. Unter den Gästen befanden sich Vertreter des Rathauses sowie Professorinnen und Mitarbeiterinnen der Universität Kassel.

Der Gesellschafter Ali Dogan, führte die Gäste in die Entstehungsgeschichte von Wissen am Stern ein. Außer ihm hielten außerdem Prof. Dr. Christoph Scherrer und Dr. Pinar Tuzcu von der Universität Kassel, sowie Frau Gabriele Steinbach, die Amtsleiterin für Bildung und Schule der Stadt Kassel, Eröffnungsreden.

„Das Tolle an dieser Initiative ist, dass Sie mit den Kindern anfangen und ihnen den Spracherwerb und anderen kulturellen Erwerb so zu ermöglichen, dass sie dann tatsächlich in die Lage versetzt werden, auch die Chancen richtig zu nutzen.“, sagte Professor Dr. Scherrer in seiner Rede.

Dr. Tuzcu sprach sich besonders dafür aus, Aspekte der Ungleichheit wie Geschlechter- oder Herkunftsdiskriminierung entgegen zu wirken und damit die Aufstiegsmöglichkeiten all derer zu erhöhen, die von solchen Ungleichheiten betroffen sind.

„Es ist wichtig, dass hier etwas entsteht, was die Kinder und Jugendlichen wirklich unterstützen kann auf ihrem Weg“, sagte Frau Steinbach. „Es ist gut, dass hier Leute mit Lust die Kinder auch in ihrem sozialen Lernen und in ihrer Persönlichkeitsentwicklung unterstützen.“

Wissen am Stern will genau dort ansetzen. Das Team, welches aus Lehrern, Sozialwissenschaftlern, Bildungsforschern und Sozialpädagogen besteht, will neben klassischem Nachhilfeunterricht auch freizeit- und erlebnispädagogische Angebote geben, um Wissen nicht nur schulisch, sondern darüber hinaus erfahrbar zu machen und damit Barrieren abzubauen.

Neben Glückwünschen und Blumen gab es für das Team auch eine großzügige Spende der Stiftung von Prof. Dr. Scherrer.

Im Anschluss an die Reden wurde mit Getränken, einem Imbiss und Livemusik der Band „Nawa Welt“ gefeiert. Gäste bekamen die Gelegenheit, sich mit dem Team auszutauschen und das pädagogische Konzept näher kennen zu lernen.

Seit 25.01. hat Wissen am Stern nun täglich von 12:30 bis 16:30 geöffnet und freut sich auf Ihren Besuch! Sie sind herzlich eingeladen, sich näher zu informieren. Entweder direkt vor Ort, oder unter

www.wissenamstern.de

PM: Wissen am Stern – Bildungszentrum (HJ)

