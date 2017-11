An der Uni Kassel können Kinder in diesem Wintersemester wieder Vorlesungen besuchen: In jeweils 45-minütigen Veranstaltungen bereiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für Acht- bis Zwölfjährige große Themen leicht verständlich auf. Die Inhalte reichen von Zaubern mit Chemie bis zu Aliens im Vorgarten. Alle Vorlesungen finden auf dem Campus am Holländischen Platz statt, der erste Termin ist am 10. November.

Wie lernten die Menschen rechnen? Können Kinder Politik mitbestimmen? Wie lässt sich mit Chemie wie Harry Potter zaubern? Diese und andere Fragen klären Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der Kasseler Kinder-Universität. Die Veranstaltungen finden statt im Hörsaal 0117 im Gebäude Kurt-Wolters-Straße 3, dem großen silbernen Bau direkt am Holländischen Platz. Beginn ist jeweils um 16.30 Uhr. Für die Vorträge sind etwa 45 Minuten eingeplant; im Anschluss ist noch Zeit für die Fragen der Kinder.

Da der Platz begrenzt ist, besuchen die Kinder die Vorlesungen ohne ihre Eltern (Mütter und Väter sind in den nahegelegenen Cafeterien willkommen). Eintrittskarten für die Kinderuni zum Preis von 2 Euro können direkt am Tag der Veranstaltung ab 15.30 Uhr an der Kasse am Hörsaal erworben werden. Nur am Tag der ersten Vorlesung besteht die Möglichkeit, die Karten im Abo (für alle vier Veranstaltungen) zu erwerben.



Termine und Themen:

10. November 2017: Zaubern mit Chemie

Prof. Dr. David-Samuel Di Fuccia, Institut für Chemie

8. Dezember 2017: Neobiota – lauter Aliens in unserem Vorgarten!

PD Dr. Kai Füldner, Direktor der Städtischen Museen



26. Januar 2018: Wie die Menschen rechnen lernten

Prof. Dr. Rita Borromeo Ferri, Institut für Mathematik

9. Februar 2018: Auch Kinder haben Rechte – Formen politischer Bildung

Prof. Dr. Bernd Overwien, Fachgebiet Didaktik der politischen Bildung, sowie Olli Emde, Kasseler Jugendring

Nähere Informationen unter www.uni-kassel.de/kinderuni.

PM: Universität Kassel (HJ)

