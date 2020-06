Das älteste Krankenhaus der Stadt Kassel wird neuer exklusiver Trikotpartner der Löwen

DRK-Kliniken werden exklusiver Trikot-Sponsor in der neuen Saison

Der KSV Hessen Kassel hat einen neuen, starken Partner an seiner Seite: Mit den DRK-Kliniken Nordhessen stößt ein neues Mitglied zum Löwenrudel. „Die DRK-Kliniken Nordhessen sind das älteste Krankenhaus Kassels. Einerseits sind wir fest in der Tradition verwurzelt, andererseits stellen wir uns gerade auf für die Zukunft. Für uns liegt es da nahe, auch in anderen Zusammenhängen neue Wege zu beschreiten. Dazu gehört für uns auch ein sichtbares Markenbild. Deshalb freuen wir uns, gemeinsam mit den Löwen vom KSV Hessen Kassel künftig zusammen aufzutreten“, sagt Alexander Lottis, Sprecher der Geschäftsführung der DRK-Kliniken Nordhessen. Konkret werden die DRK-Kliniken Trikot-Sponsor für die neue Saison.

„Die Kooperation im Sportsponsoring ist ein eindrucksvolles Statement der DRK-Klinken in diesen herausfordernden Zeiten. Wir freuen uns sehr, dass die DRK-Kliniken Nordhessen künftig zu unserem engsten Kreis dazu zählen“, freut sich KSV-Marketingvorstand Daniel Bettermann. „Nicht umsonst heißt es bei uns: Kassel hält zusammen‘. Dass wir dies in vielfältiger Weise tun, zeigt sich mit diesem Sponsoring.“

Künftig auch denkbar: Zusammenarbeit im sportmedizinischen Bereich

Die Kooperation ist langfristig angelegt und bietet über das Sponsoring hinaus Möglichkeiten der Kooperation: „Für uns ist es durchaus denkbar, auch im sportmedizinischen Bereich zusammenzuarbeiten“, ergänzt KSV-Finanzvorstand Swen Meier. Schon vor dem Start der Kooperation hatten der KSV Hessen Kassel und die DRK-Kliniken Nordhessen einen durchaus emotionalen Berührungspunkt: „Wir haben uns zu Beginn der Corona-Pandemie sehr über die aufmunternden Worte der Fans des Block 30 vom KSV Hessen Kassel gefreut“, betont Claudia Nehrig, Pflegedirektorin und Geschäftsführerin der DRK-Kliniken Nordhessen. Damals hatten die Löwenfans direkt vor die Klinik in Wehlheiden ein Banner aufgehangen mit der Aufschrift: „Helden unserer Stadt“. Und dort hängt es bis heute. „Dieser Zuspruch und die damit verbundene Anerkennung waren für die Pflegekräfte und Ärzte, die in dieser Zeit über sich hinaus gewachsen sind, ein unbezahlbarer Motivator“, so Nehrig.

„Gesundheit und Sport passen perfekt zusammen, sind sich beide Kooperationspartner einig. Zumal eine der besten Maßnahmen zur Vermeidung von Krankheiten neben Ernährung nach wie vor eines ist: Sport. „Für uns ist die Zusammenarbeit mit dem Kasseler Fußballverein also nur natürlich“, ergänzt Claudia Nehrig. „Gemeinsam werden wir nun dafür sorgen, die Löwen in der Regionalliga Südwest tatkräftig und lautstark im Auestadion zu unterstützen“, schließt Alexander Lottis.

Die DRK-Klinken Nordhessen sind mit zwei Standorten in Kassel vertreten. Neben der medizinisch-pflegerischen Qualität bieten die DRK-Kliniken eine Besonderheit: 50 Prozent des Hauses gehört der Schwesternschaft – also denjenigen, die jeden Tag am und für die Patientinnen und Patienten arbeiten.

Mehr Informationen gibt es unter:

https://drk-nh.de/

(MK)