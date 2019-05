Eine neue Sonderausstellung mit dem Titel „Gifttiere“ präsentiert das Kasseler Naturkundemuseum im Ottoneum in der Zeit vom 25. Mai bis 13. Oktober 2019. Dargestellt wird die Fülle der in der Natur auftretenden Gifttiere.

Die Eröffnung der Sonderausstellung findet am Freitag, 24. Mai, um 18 Uhr im Saal des Naturkundemuseums statt. Die Ausstellung mit interaktiven Stationen wird ergänzt durch Führungen und Begleitveranstaltungen, durch Vorträge und Cocktailführungen bis zu Workshops für Schulklassen.

Ausstellung zeigt eine große Zahl lebender Tiere

Schon vor hunderten von Millionen Jahren entwickelten erste Tiergruppen die Fähigkeit, giftige Stoffe zu bilden. Bis heute haben sich daraus extrem wirkungsvolle Angriffs- und Abwehrstrategien herausgebildet. Dies wird mit einer großen Zahl lebender Tiere in Terrarien und Aquarien dargestellt, eingebettet in raumfüllende Inszenierungen zum Thema Regenwald und Steppe sowie in einen kleinen Meeresbereich. Große Giftschlangen und Warane sowie kleinere, aber nicht minder giftige Tausendfüßler, Spinnen und Insekten versetzen die Besucher in Erstaunen und machen neugierig auf deren Lebensweisen. Zwar hat keines dieser Tiere den Menschen auf dem Speisezettel, doch können sie durch Zufall oder Unachtsamkeit gefährlich werden – auch dieser Aspekt ist ein Thema der Präsentation.

Wirkungsweisen der Tiergifte

Vielfältig sind auch die Gifte dieser Tiere und deren Anwendung. Die verschiedenen Wirkungsweisen der Tiergifte im menschlichen Körper und die daraus entstehenden Möglichkeiten zur Entwicklung von Medikamenten sind in einem eigenen Bereich dargestellt. Wöchentliche Schaufütterungen Die Vivarien werden durchgehend von Experten betreut, die für das Wohlergehen der Tiere sorgen und zudem zu wöchentlichen Schaufütterungen einladen.



Weitere Informationen

Das Naturkundemuseum im Ottoneum ist im Steinweg 2, 34117 Kassel, zu finden.

Öffnungszeiten: Di-Sa 10-17 Uhr, Mi 10-20 Uhr, So 10-18 Uhr.

Eintrittspreise: Erwachsene 4,50 Euro, Jugendliche (6-18 J.) und ermäßigter Eintritt 3,00 Euro; Gruppen pro Person 3,00 Euro, Schulklassen pro Person 1,00 Euro.

Führung (60 Min.) 30,00 Euro, Workshop (90 Min.) 40,00 Euro

Information und Anmeldungen: Dienstag – Freitag 10.30-16.30 Uhr

unter (0561) 787-4066.

PM: Stadt Kassel (HJ)