Kassel Titans spenden für die Kinderkrebsstation des Klinikums Kassels

Schöne Aktion dann in der Halbzeitpause: Im vergangenen Jahr haben die Titans bei jedem Gameday

mit einem Glücksrad Spenden für die Kinderkrebsstation des Klinikums Kassels gesammelt. So kamen

unglaubliche 1.111 Euro zusammen, die in der Halbzeitpause an Vertreter des Klinikums übergeben

wurden. Das erklärte Ziel, mit dem Spieltag die Tausend voll zu machen, wurde damit sogar

übertroffen. Von der gesammelten Summe zeigte sich nur die Organisatorin der Aktion Nicole

Schönrock überwältigt. Und das Sammeln geht weiter: Auch weiterhin steht das Glücksrad bei jedem

Gameday der Titans, bei dem man für eine Spende von einem Euro neben Titans-Fanartikeln auch viele

weitere tolle Preise, alle gespendet von lokalen Unternehmen sowie Privatpersonen, gewinnen kann.

Info: Max Schönrock © Fotos: M.Kittner