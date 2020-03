Ausstellung „KÖRPERWELTEN“ in Kassel wegen Corona-Virus pausiert Veranstalter erwarten Wiedereröffnung

Die Ausstellung „KÖRPERWELTEN – Eine Herzenssache“, die noch bis 17. Mai in der documenta-Halle in Kassel gastiert, ist im Zuge der aktuellen Entwicklungen bis auf weiteres ausgesetzt.

Verantwortliche der Stadt Kassel haben dies am heutigen Donnerstag um 15 Uhr aufgrund der steigenden Corona-Virus-Erkrankungen beschlossen und auf einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Nach Rücksprache mit der Stadt handelt es sich nicht um eine gänzliche Absage, sondern um eine vorübergehende Schließung bis voraussichtlich 30. April 2020. In der Pressekonferenz wurde auch erläutert, dass einzelne der jetzt beschlossenen Maßnahmen bereits früher zurückgenommen werden können. In städtischen Museen wird die Besucherzahl beschränkt, dies ist ggf. auch für die Ausstellung KÖRPERWELTEN möglich.

Die Sicherheit und Gesundheit der Veranstaltungsgäste und Mitarbeiter hat höchste Priorität. Wenn einer Wiedereröffnung nach dieser Frist (oder ggf. früher) nichts im Wege steht, hoffen wir, an den Erfolg der ersten Wochen anschließen zu können. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit für den verbleibenden Zeitraum von 1. bis 17. Mai und können zu einem beliebigen Termin eingelöst werden. Für den restlichen Veranstaltungszeitraum ist unter anderem eine der Ausweitung der Öffnungszeiten angedacht. Außerdem setzen wir alles daran, dass wir eine Verlängerung der Ausstellungszeit erwirken können.

Fragen zu Ticketkäufen können telefonisch unter 01806 700 733 oder per E-Mail an koerperweltenkassel@reservix.de gestellt werden. Weitere Infos und aktuelle Updates gibt es unter www.koerperwelten.de oder www.facebook.com/koerperweltenkassel .

(MK)