Ministerpräsident Rhein zeichnet „Menschen des Respekts“ aus

Der Hessische Ministerpräsident Boris Rhein hat sechs ehrenamtliche Vereinsmitglieder des Handballvereins MT Melsungen, des TSV Rot-Weiß Körle und der Tuspo Guxhagen als „Menschen des Respekts“ ausgezeichnet.

Carolin Goujard, Uwe Lohmann, Anja Scholtz, Stefan Döring, Ellen Fehr und Jessica Fetzer erhielten die Auszeichnung vom Regierungschef in der Spielpause der Partie des MT Melsungen gegen 19.35 Uhr. „Mit ihrem freiwilligen Einsatz stärken sie nicht nur das Vereinsleben der nordhessischen Sportvereine, sondern unterstützen mit ihrem Handeln auf vielfältige Weise das Ehrenamt. Hessen ist auch deshalb stark, weil die Menschen füreinander einstehen, sich helfen und weil sie Respekt voreinander haben. Und genau vor diesem Engagement habe ich großen Respekt“, sagte Rhein am Donnerstag in der Rothenbach-Halle in Kassel.

Seit vielen Jahren sind Carolin Goujard, Uwe Lohmann, Anja Scholtz, Stefan Döring, Ellen Fehr und Jessica Fetzer im nordhessischen Handball ehrenamtlich tätig. Sie setzen sich unter anderem für die Kinder- und Jugendarbeit ein, sie organisieren die Zusammenarbeit mit den Schulen in der Region, sie erstellen Einsatzpläne für die gesamte Saison und sorgen für einen reibungslosen Ablauf. „Ehrenamtliche und freiwillig Engagierte beleben Vereine durch ihre Lebenserfahrung, ihre Einsatzbereitschaft, ihre persönlichen Kontakte und durch vielfältige Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen. Ihr freiwilliger Einsatz trägt dazu bei, dass eine ganze Region zusammenhält“, sagte der Regierungschef.

Freiwilliges Engagement für den gesellschaftlichen Zusammenhalt

Die Hessische Landesregierung wirbt seit 2017 mit der Kampagne „Hessen lebt Respekt“ verstärkt für Werte wie Toleranz, Fairness, Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft. Die Auszeichnung „Menschen des Respekts“ wird von Mitgliedern der Hessischen Landesregierung überreicht. Sie ist ein Dankeschön an die Hessinnen und Hessen, die sich freiwillig für den gesellschaftlichen Zusammenhalt einsetzen. Bürgerinnen und Bürger können einen „Menschen des Respekts“ bei der Hessischen Staatskanzlei für die Auszeichnung vorschlagen.

Alle Informationen zur Respektkampagne der Hessischen Landesregierung: www.hessen-lebt-respekt.de

Info: Hessische Staatskanzlei Fotos: M.Kittner