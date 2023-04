38. Technorama am 25. + 26. März – Die Oldtimerszene traf sich in Kassel!

Am letzten Märzwochenende waren die Hallen auf Hessens schönster Oldtimermesse voll! Die 15.000 Besucher strömten durch die Messehallen, denn es gab viel zu sehen. An den Ständen der Ersatzteilhändler drängten sich die Schrauber und Sammler dicht an dicht und suchten in den Auslagen, Schütten und Kisten nach den begehrten Teilen. Bei den Ersatzteilen und Zubehör waren die Mopedteile sehr begehrt, aber auch ganze Mopeds, Zapfsäulen und Motorradrahmen gingen über den Tisch.

In den 2 Motorrad-Messehallen mit Motorradclubs, Stammtischen und Spezialisten herrschte eine super Stimmung genauso wie in den Hallen der Fahrzeuganbieter, Automobilclubs und Vereinigungen. Unter Gleichgesinnten wurden Erfahrungswerte und Tipps ausgetauscht, das Interesse an den historischen Kulturgütern war sichtbar groß und die Clubszene aktiv wie eh und je. Gezeigt wurden Kawasaki-Maschinen, Suzuki, Honda, Triumpf war mit einem großen Stand vertreten, Simson, Kreidler und noch einige andere coole Bikes. Bei den Automobilen waren dieses Jahr die US-Cars stark vertreten und zu den Highlights gehörte u. a. ein Amphibienfahrzeug und ein DeLorean. Zu bestaunen war auch ein roter Mercedes SL, den der R/C 107 SL-Club unter seinen jungen Clubmitgliedern für 3 Monate verlost, um den Nachwuchs zu fördern.

Interessante Informationen und Ausstellungsstücke zogen auch beim Technik Museum Kassel und beim PS Speicher die Besucher an. Alles in allem kann man sagen, dass sowohl bei den Motorrädern und Mopeds als auch bei den Autos viele schöne Kulturgüter auf zwei und vier Rädern zu sehen waren.

Info: Technorama © Fotos: M.Kittner