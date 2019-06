Schäfer Christian Oxen ( 87 Jahre alt)

Eine besondere Begegnung

Eigentlich wollten wir einen Gassigang mit einem Objektivtest am Schloss in Wilhelmsthal verbinden. Blässhuhnnachwuchs im Schlossteich mit einem neuen Objektiv fotografieren. Doch es kam ganz anders:

Inja kommunizierte mit einem großen schwarzen Hund , vollkommen stressfrei. Der Hütehund eines alten Schäfers. Ich konnte idyllische Fotos wie aus einer anderen Zeit schießen. ( Mit einem 100-400mm Testobjektiv, das für solche Aufnahmen eigentlich nicht gedacht ist.)

Gerne erzählte der alte Schäfer von seinem Leben. Christian Oxen ist seit über 70 Jahren Schäfer. Gleich nach seiner Schulzeit machte er eine Lehre als Schäfer. Neben einer normalen Landwirtschaft auf seinem Hof betreute er weit mehr als 400 Schafe. Er ist der letzte hessische Bundessieger im Leistungshüten, er gewann im Jahr 1985. Vor 4 Jahren verlor er seine Frau und lebt seitdem allein. Jeden Morgen zieht er mit seiner Herde , bestehend aus 111 Schafen mit einigen Lämmchen , los und verbringt den Tag in der Natur. Seine selbst zusammengestellte Vesper ( geschmierte Brote, Obst, Kaffee und Wasser) führt er im Rucksack mit. Warum er sich nicht schon längst zur Ruhe gesetzt hätte? „ Was soll ich allein in meinem Haus, im Fernsehen gibt’s nichts Gescheites, Rumsitzen war noch nie was für mich“. Der Schäfer scheint in sich zu ruhen, ist gesund und zufrieden. Er braucht kein neues Auto, keine schicken Klamotten, kein Facebook, keine Gourmetmenus, keinen selbstgemachten Stress, keine Feuchtigkeitscreme, kein..kein…kein… ! Komisch!

Und er ist zufrieden und glücklich!

Ich bin sehr nachdenklich. Warum gelingt den meisten von uns das nicht ? Schäfer Oxen scheint über den Dingen zu stehen. „ Ich mach genau so weiter, bis es nicht mehr geht – dann ist Schluss!“ Wie immer er das meint !?

Schäfer Christian Oxen , Sie haben mich ganz schön auf den Pott gesetzt. Danke dafür! Mal sehen,wie lange es in der heutigen hektischen Welt anhält. Aber zum Nachdenken wurde ich angeregt!

M.Kittner © Fotos: M.Kittner