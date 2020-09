36. Technorama am 3. und 4. Oktober 2020 – Oldtimerherbst in Kassel

Die Oldtimerszene trifft sich auf der Technorama Kassel, die unter Einhaltung der

Auflagen zum Gesundheitsschutz genehmigt wurde. Am 3. und 4. Oktober begrüßen

rund 400 Aussteller die Oldtimerfans in 11 Messehallen und im großen Freigelände,

um auch in Zeiten von Corona das Oldtimerhobby nicht aus dem Blick zu verlieren.

Wer nun für seinen Zwei- oder Vierradklassiker passende Ersatzteile oder

Restaurationsmaterial sucht, der ist in den 4 Hallen des traditionellen Teilemarktes

und im Freigelände genau richtig. Die Schrauber und Sammlern finden wie immer ein

gutes und vielfältiges Angebot an Oldtimer-Ersatzteilen, Restaurationsmaterial,

Literatur, Lederbekleidung und Zubehör vor. Die Fachhändler halten „Schnäppchen“

bereit und können bei fachkundiger Beratung auch mit Tipps und Erfahrungswerten

überzeugen.

Schöne Klassiker wie einst findet man in weiteren 6 Messehallen. Oldtimer-Clubs,

Vereine, Händler sowie Privatpersonen präsentieren Automobile und Motorräder

verschiedenster Epochen und Marken. Der Motorradbereich ist durch Händler mit

deutschen, europäischen und japanischen Marken vielfältig vertreten. Interessensgemeinschaften zeigen dem begeisterten Publikum wie immer eine unglaubliche

Auswahl an restaurierten Mofas, Mopeds und Motorrädern und geben gerne

wertvolle Tipps.

Im Automobilbereich stellen renommierte Clubs und Vereine der Old- und

Youngtimerszene die historischen Oldtimerschätze verschiedener Marken vor. Vom

Scheunenfund bis zum hochglanzpolierten Klassiker, prämierte historische

Fahrzeuge sowie Alltagsklassiker, Restaurationsobjekte oder Sammlerstücke werden

ausgestellt. Zu fairen Preisen findet man auf dem hochwertigen

Sammlerfahrzeugverkauf Fahrzeuge von Oldtimerspezialisten und Privatpersonen

und manches Schmuckstück wechselt seinen Besitzer.

Wir alle freuen uns auf eine Oldtimerveranstaltung, die uns auch in Zeiten der

Corona-Pandemie Freude an besonderen Fahrzeugen unter Gleichgesinnten

ermöglicht. Die Öffnungszeiten sind am Samstag von 9 – 18 Uhr und am Sonntag

von 9 – 16 Uhr. Die Tageskarte kostet 12 Euro. Der Parkplatz direkt am

Messegelände ist kostenlos! Weitere Informationen finden Sie auch auf

www.technorama.de oder auf Facebook und Instagram unter:

Facebook: www.facebook.de/technorama.der.oldtimermarkt.in.europa

Instagram: www.instagram.com/technorama_der.oldtimermarkt

Veranstaltungsort:

Messe Kassel

Damaschkestraße 55

34121 Kassel

(MK) Fotos: M.Kittner

