Der Edersee: immer ein Ausflugsziel

Der Edersee, ein Sehnsuchtsort und Ziel zahlreicher Touristen und Ausflügler. Ein Paradies für Wassersportler mit einem großen Makel : Immer wenn es am schönsten ist im Sommer, wird soviel Wasser an der Sperrmauer abgelassen, um die Bundeswasserstrassen Oberweser und Mittellandkanal schiffbar zu machen. Sehr zum Leidwesen der zahlreichen Segler, für die oft im Spätsommer die Saison gezwungenermaßen beendet ist.

Stege liegen trocken, viele Buchten sind ohne .Wasser, Campingplätze weit weg vom „See“! Nicht schön! Der See wird zum Flüsschen! Die Reste der versunkenen Dörfer ( Edersee Atlantis ) tauchen auf und werden zum Anziehungspunkt für Besucher.



„Der Edersee, auch Ederstausee genannt, ist mit 11,8 km² Wasseroberfläche und 199,3 Mio. m³ Stauraum der nach Fläche zweit- und nach Volumen drittgrößte Stausee in Deutschland. Er liegt am Fulda-Zufluss Eder vor der 48 m hohen Staumauer der Edertalsperre nahe der Stadt Waldeck im nordhessischen Landkreis Waldeck-Frankenberg.

Die Edertalsperre (Staumauer und Stausee) ist Eigentum der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, wobei das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Weser zuständig ist. Zweck der Talsperre ist in erster Linie die Wasserbereitstellung für die Bundeswasserstraßen Oberweser und Mittellandkanal. Daneben dient sie auch dem Schutz der Unterlieger vor kleinem und mittlerem Hochwasser, der Gewinnung elektrischer Energie und der Erholung.

Gelegen im Naturpark Kellerwald-Edersee und am Nationalpark Kellerwald-Edersee und überragt vom Schloss Waldeck, bildet der Edersee mit seiner Umgebung ein großflächiges Freizeitgebiet.“

