Deutschstämmiger Lennart Neubauer feiert ersten World Cup Sieg und wird Vizeweltmeister

Weltcup-Führender Yentel Caers sichert sich nach unfassbarer Aufholjagt den 2. Platz und damit den Weltmeistertitel im Freestyle

(Sylt) Was für ein Comeback. 14 Monate war er verletzt, hatte Zweifel, ob er jemals wieder an die Weltspitze zurückkommen könnte. Wenige Monate später feiert Lennart Neubauer beim schauinsland-reisen Windsurf World Cup Sylt presented by got2b seinen ersten Sieg auf der World Cup Tour, der ihn zudem zum Vizeweltmeister im Freestyle macht. Der größte Erfolg seiner bisherigen Karriere für den 19-jährigen deutschstämmigen Neubauer, der für Griechenland startet. Bei der heutigen Double Eliminationen verteidigte er erfolgreich seinen ersten Platz aus der gestrigen Single Elimination und trägt sich nun in die Siegerliste auf Sylt ein. Erneut konnte er heute den Weltcupführenden Yentel Caers im Finale besiegen.

„Nach dem gestrigen Sieg bin ich heute selbstbewusst und positiv ins Finale gegangen, Yentel Caers hat eine unfassbare Aufholjagt hingelegt, daher freut es mich umso mehr, dass ich ihn heute noch einmal besiegen konnte“, sagt Neubauer nach seinem Triumph. Seine Eltern sind Deutsche, er ist in Bremen geboren und lebt seit vielen Jahren auf Naxos in Griechenland. Vor kurzem entschied er sich, mit griechischer Segelnummer zu starten. 2021 wurde er Jugendweltmeister im Freestyle, nun darf er sich Vizeweltmeister in dieser Disziplin nennen.

Wettkampf auf Sylt war beste Werbung für Freestyle

Zwei Tage lang bekamen die Zuschauer:innen Windsurf Freestyle der Extraklasse am Brandenburger Strand geboten. Nicht nur der Sieg auf der größten deutschen Nordseeinsel stand auf dem Programm. Die besten der besten Surfer der Welt kämpften hier – im letzten Renne der Saison – um den Weltmeistertitel. Spannende Rennen von der ersten Minute, was auch der Weltcup-Führende Yentel Caers (BEL) zu spüren bekam. Er schied gestern in der Single Elimination frühzeitig gegen Lennart Neubauer aus und musste um seinen Titel bangen. Doch heute startete er eine sensationelle Aufholjagt und kämpfte sich Heat um Heat nach vorne. Er gewann sechs Heats in Folge, fünf davon mit über 40 Punkten. Zum großen Showdown kam es dann im Duell mit dem amtierenden Weltmeister Adrien Bosson (FRA), der gestern Dritter geworden war und in der Weltrangliste auf Platz zwei steht. Ein Sieg für Caers in diesem Duell war gleichbedeutend mit dem ersehnten Weltmeistertitel für den Belgier. Voll fokussiert ließ sich Caers auch von Bosson nicht stoppen und so stand er nach 2019 erneut als Freestyle Weltmeister 2023 fest. Lange feiern konnte er nicht. Im nächsten Heat musste er gegen seinen Landsmann Steven van Broeckhoven antreten und gewinnen, um ins Finale zu kommen. Auch das schaffte Caers und so kam es am Ende der Double Elimination zur großen Revanche zwischen dem 28-jährigen Belgier und dem 19-jährigen Lennart Neubauer. Doch Neubauer ließ sich den Titel auf Sylt nicht mehr nehmen und siegte gegen den Weltmeister.

Info: MMP Event Fotos: © M.Kittner