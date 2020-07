Die 2. Tour mit dem Wohnmobil

Nachdem bei der ersten Tour alles gut gegangen ist und wir einiges gelernt haben, geht die 2. Tour in den Harz. Nicht zu weit und doch sehr abwechslungsreich. Da man immer wieder hört, dass auch Campingplätze zu Coronazeiten überfüllt sein sollen, haben wir vorsichtshalber rechtzeitig eine Onlinebuchung in Elbingerode vorgenommen. Von der A7 ging es über Herzberg, Bad Lauterbach und Braunlage an der Mandelholz Talsperre vorbei zu unserem ersten Stellplatz. Ziemlich voll dort und von einer Onlinebuchung weiß man zunächst nichts, bis auf einem Zettel eine Notiz gefunden wurde. ( Digitale Welt!?) Wir dürfen uns einen Platz aussuchen und stellen fest, dass wir uns noch Ausgleichskeile besorgen müssen für die nächste Fahrt.

Für Profis eine Selbstverständlichkeit, um die Camper genau in Waage zu stellen. Wir füllen einstweilen erst mal unsere Gläser nicht ganz voll. Der erste Ausflug führt uns zu dem Verkehrsknotenpunkt der Harzer Schmalspurbahn Drei Annen Hohne. Hier komme ich in einen „Fotografier-Rausch“. Wunderbar, die alten Dampfloks beim Ein- und Ausfahren zu beobachten, zuzusehen, wie immer Wasser mit einem Kran nachgefüllt wird, alles bewegliche geölt wird und mit dem Hammer der richtige Sitz der wichtigen Bauteile überprüft wird. Eine schöne, andere Welt! Hier kann man unterschiedliche Teilstrecken buchen und auch bis zum Brocken ( der nicht mit dem Auto zu erreichen ist) fahren.



Bei unseren weiteren Touren stellen wir fest, dass es sehr viele Baustellen im Harz gibt, deren Umleitungen komischerweise in einer nächsten Umleitung münden und immer so weiter, bis auch die „ U-Schilder“ enden und auch das Navi aufgibt. So haben wir unsere ursprünglichen Ziele oft spontan geändert. Wunderschöne Wanderwege, Talsperren, wilde Bäche, tiefe Schluchten und idyllische menschenleere Plätzchen gilt es zu erkunden.

Die Rappbodetalsperre ist alles andere als menschenleer und die höchste Staumauer Deutschlands. Hier spannt sich die längste Fußgängerhängebrücke in einer Höhe von 100 Metern über das Tal. Sehr sehenswert! Das finden auch hunderte andere Touristen , die sich eng an eng an den Aussichtspunkten drängen. Von Sicherheitsabstand keine Spur. Gesehen, fotografiert und nichts wie weg!

Ganz anders die wunderschöne Quedlinburg. Die Altstadt steht als Weltkulturerbe unter dem Schutz der UNESCO. Hier kann man schön bummeln und es sich am Marktplatz in einem der zahlreichen Cafés gutgehen lassen.

Wikipedia fasst ein wenig zusammen:

4 Tage sind eindeutig zu wenig, um die ganze Vielfalt des Harz zu erkunden. Wir kommen wieder aber sicher nicht in der Hauptsaison. Ach, und eins noch: Wer in den Harz reist, dem Gebiet der gebührenpflichtigen Parkplätze , sollte genügend Kleingeld dabei haben! Die Wohnmobilreisen durch Deutschland gehen weiter.

M.Kittner / Wikipedia © Fotos: M.Kittner