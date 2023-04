Die Wanne ( der Edersee ) ist voll .

Ein Ausflugstipp mit einer besonderen Aussicht. Auch wenn der Wetterbericht nicht sehr positiv ausfällt, sollte sich die Fahrt an Nordhessens beliebten See lohnen. So voll war der Edersee seit langem nicht mehr. Der lang andauernde Regen brachte den See zum Überlaufen. Aus 48 Meter Höhe rauschen pro Sekunde fast 60 Kubikmeter Wasser in das Edertal. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Weser wird sicherlich im Laufe des Sommers wieder viel Wasser ablassen müssen.

„Der Edersee, auch Ederstausee genannt, ist mit 11,8 km² Wasseroberfläche und 199,3 Mio. m³ Stauraum der nach Fläche zweit- und nach Volumen drittgrößte Stausee in Deutschland. Er liegt am Fulda-Zufluss Eder vor der 48 m hohen Staumauer der Edertalsperre nahe der Stadt Waldeck im nordhessischen Landkreis Waldeck-Frankenberg.

Die Edertalsperre (Staumauer und Stausee) ist Eigentum der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, wobei das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Weser zuständig ist. Zweck der Talsperre ist in erster Linie die Wasserbereitstellung für die Bundeswasserstraßen Oberweser und Mittellandkanal. Daneben dient sie auch dem Schutz der Unterlieger vor kleinem und mittlerem Hochwasser, der Gewinnung elektrischer Energie und der Erholung.

Gelegen im Naturpark Kellerwald-Edersee und am Nationalpark Kellerwald-Edersee und überragt vom Schloss Waldeck, bildet der Edersee mit seiner Umgebung ein großflächiges Freizeitgebiet.“ (Wikipedia )

M.Kittner © Fotos: M.Kittner