38. Technorama am 25. + 26. März 2023

38. Technorama am 25. + 26. März 2023 – Start in den Oldtimerfrühling auf der Technorama Kassel Wenn am 25. + 26. März auf der Technorama in Kassel die Oldtimer einfahren, dann ist es wieder soweit: Die Oldtimerszene trifft sich, um ihre Fahrzeuge für die neue Saison wieder flott zu machen. In 11 Messehallen und im Freigelände dreht sich so ziemlich alles um die Oldtimer- und Youngtimer-Fahrzeuge auf zwei und vier Räder. Die Aussteller präsentieren ein breites Spektrum an Ersatzteilen, Zubehör und Komplettfahrzeuge. Für Schrauber und Sammlern findet sich ein vielfältiges Angebot an Oldtimer-Ersatzteilen, Restaurationsmaterial, Literatur, Lederbekleidung und Zubehör etc. in den 4 Hallen des traditionellen Teilemarktes und im Freigelände.

Die Fachhändler zeigen ihre Schätze und können mit fachkundiger Beratung, Tipps und Erfahrungswerten überzeugen. Zwei komplette Motorrad-Messehallen, Halle 10 und 11, mit Motorradclubs, Stammtischen und Spezialisten bilden die Plattform zum Erfahrungsaustausch und die einmalige Gelegenheit, Motorradgeschichte live zu erleben. Schöne Klassiker, ideenreiche Unikate und eine Vielfalt an Bikes, Mopeds, Mofas und Roller werden präsentiert und können bestaunt werden. Es findet sich Zeit für Benzingespräche – neue Clubmitglieder sind willkommen – Werkstatttipps können ausgetauscht und die interessantesten Routen diskutiert werden. Historische Fahrzeuge auf 4 Räder sind in 4 Messehallen präsent.

Voller Begeisterung engagieren sich die Oldtimer-Experten mit unglaublicher Energie für ihr Hobby. In der Mercedesclub Halle zeigt sich die ganze Bandbreite der Fahrzeuge mit dem Stern, wie auch Fahrzeuge des historischen Motorsports und Restaurationsmodelle. Es wird diskutiert, gefachsimpelt und so manches Schätzchen wechselt seinen Besitzer. Die Öffnungszeiten sind am Samstag von 9 – 18 Uhr und am Sonntag von 9 – 16 Uhr. Die Eintrittskarten gibt’s an der Tageskasse. Der Parkplatz direkt am Messegelände ist kostenlos! Weitere Informationen finden Sie auch auf www.technorama.de oder auch auf Facebook und Instagram unter: Facebook: www.facebook.de/technorama.der.oldtimermarkt.in.europa Instagram: www.instagram.com/technorama_der.oldtimermarkt

Veranstaltungsort:

Messe Kassel

Damaschkestraße 55

34121 Kassel

Veranstalter:

Jens Güttinger e. K.

Schülinstr. 1

89073 Ulm

Telefon: 0049 (0)731 18968-0

E-mail: info@technorama.de

www.technorama.de

(MK) © Fotos: M.Kittner