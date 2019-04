Kassel und Niestetal (Landkreis Kassel): Gleich zu zwei Unfällen, die jeweils alkoholisierte Fahrer verursachten, kam es am Sonntagabend und den frühen Morgenstunden des heutigen Montags in Niestetal-Sandershausen und Kassel-Kirchditmold. Dabei erlitten zwei Personen leichte Verletzungen. Der Gesamtsachschaden beider Unfälle beläuft sich auf knapp 15.000 Euro.

Der Unfall in Niestetal ereignete sich am Sonntagabend gegen 19 Uhr auf der K 1 zwischen Staufenberg-Spiekershausen und Niestetal-Sandershausen. Ein 27-Jähriger aus Staufenberg fuhr mit seinem Fiat in Richtung Niestetal und kam offenbar aufgrund seiner Alkoholisierung und zu hoher Geschwindigkeit nach rechts von der Straße ab. Der Versuch des Fiatfahrers, den Wagen zurück auf die Straße zu lenken, misslang und das Auto geriet ins Schleudern. Nachdem der Fiat sich überschlagen hatte, landete er auf dem Dach. Die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost stellten bei ihrem Eintreffen schließlich fest, dass der 27-jährige Autofahrer, der leichte Verletzungen in Form von Prellungen sowie Schürf- und Schnittwunden erlitt, erheblich alkoholisiert war. Ein Alkotest hatte 1,98 Promille zum Ergebnis. Deshalb musste er sich einer Blutprobe unterziehen. Da der Fiatfahrer zudem keinen Führerschein hat, muss er sich daher neben einer Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholgenusses auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. An seinem Wagen, den ein Abschleppunternehmen bergen musste, entstand Totalschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Auch bei dem Unfall in Kassel-Kirchditmold am frühen Montagmorgen gegen 2 Uhr kam ein alkoholisierter Autofahrer nach rechts von der Straße ab. Ein 22-jähriger Mann aus Ahnatal fuhr mit seinem Daihatsu auf der Heßbergstraße in Richtung stadtauswärts. Kurz vor der Kreuzung zur Teichstraße verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und krachte gegen einen Polo, der neben der Straße geparkt war. Durch den starken Aufprall stieß der Polo gegen einen vor ihm geparkten Seat. Die hinzugeeilte Streife des Polizeirevier Süd-West bemerkte bei ihrem Eintreffen die deutliche Alkoholisierung des 22-jährigen Fahrers. Ein Atemalkoholtest zeigte 1,51 Promille an. Der in Kassel wohnende 24-jährige Beifahrer im Daihatsu erlitt leichte Verletzungen. Ihn brachte ein Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Kasseler Krankenhaus. Am Daihatsu und am geparkten Polo entstand jeweils ein Sachschaden von 5.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden, weil sie nicht mehr fahrbereit waren. Den Schaden am Seat beziffern die Polizisten auf etwa 500 Euro. Den 22-jährigen Fahrer des Daihatsu nahmen die Beamten mit aufs Revier, wo ein Arzt eine Blutprobe bei ihm entnahm. Den Führerschein des jungen Ahnatalers stellten die Polizisten sicher und fertigten gegen ihn Anzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen (HJ)