Für einen 19-jährigen Afghanen endete am vergangenen Samstag die Zugfahrt hinter Gitter. Der Mann fiel zunächst als Schwarzfahrer im ICE von Frankfurt am Main in Richtung Fulda auf.

Bei der Feststellung seiner Personalien, nach der Ankunft in der Domstadt, wurde bekannt, dass der 19-Jährige mehrfach wegen Beleidigung und Diebstahls gesucht wurde.

Der Afghane, der sich unerlaubt in Deutschland aufhält, war trotz bestehender Wiedereinreisesperre in das Bundesgebiet gelangt. Zur Durchsetzung einer geplanten Abschiebung brachten Bundespolizisten den 19-Jährigen in die Justizvollzugsanstalt Rockenberg (Gelnhausen).

PM: Bundespolizeiinspektion Kassel