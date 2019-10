In den frühen Sonntagmorgenstunden zwischen 05:20 Uhr und 05:40 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter in Bettenhausen in den Straßen „Unter dem Steinbruch“, „Leipziger Straße“ und „Kaufunger Weg“ wahllos mehrere, teils hochwertige, geparkte Fahrzeuge, eine Glasscheibe eines Restaurants und die Straßenbahnhaltestelle Lindenberg. Nach ersten Schätzungen der Polizei entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 65.000,- Euro. In diesem Zusammenhang beobachtete ein Zeuge eine männliche Person, sehr schlank, ca. 180 cm groß, dunkel gekleidet, trug einen dunklen Kapuzen-Parka und führte einen kleinen dunklen Rucksack mit sich. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bisher noch nicht zur Täterfestnahme. Das Polizeirevier Ost hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Beobachtungen zum Tathergang oder andere verdächtige Wahrnehmungen im Tatortnahbereich gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel unter der Telefonnummer 0561-9100 oder mit dem Polizeirevier Ost unter der Telefonnummer 0561-910-2520 in Verbindung zu setzen.

PM:Polizeipräsidium Nordhessen (HJ)