Die Kasseler Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht zum Samstag in Kassel-Niederzwehren Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise zu einem Fahrzeugdiebstahl geben können. Ein oder mehrere bisher unbekannte Täter entwendeten einen im „Langenhofsweg“ abgestellten schwarzen Audi A 6 Avant. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereignete sich der Diebstahl in der letzten Nacht zwischen 01:00 Uhr und 06:00 Uhr. Das im Jahr 2014 erstmalig zugelassene Fahrzeug mit dem Kennzeichen KS- RG 101 hat einen Zeitwert von ca. 26.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise auf den bzw.die Täter oder den Verbleib des Audi geben können, werden gebeten sich unter der Tel: 0561-9100 bei der Polizei in Kassel zu melden.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen (HJ)