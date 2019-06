Gudensberg Versuchter Einbruch in Bäckerei Tatzeit: 22.06.2019, 17:45 Uhr bis Sonntag, 23.06.2019, 05:45 Uhr In eine Bäckerei in der Untergasse versuchten unbekannte Täter in der Zeit von Samstagabend bis Sonntagmorgen einzubrechen, indem sie die Scheibe einer Tür einwarfen. Die Täter hatten mit einem Stein die Scheibe einer Nebeneingangstür eingeworfen. Die Doppelglasscheibe wurde hierbei erheblich beschädigt. Die Höhe des Sachschadens an der Tür ist zurzeit nicht bekannt. Die Täter hatten die Bäckerei nicht betreten. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-9966.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen/Polizeidirektion Schwalm-Eder (HJ)