Am Dienstag belästigte ein unbekannter Exhibitionist im Kurpark von Reinhardshausen eine Frau gleich zweimal. Die Polizei Bad Wildungen bittet um Hinweise.

Eine 34-jährige Frau ging am Dienstag gegen 07.40 Uhr durch den Kurpark in Reinhardshausen. Im Bereich zwischen zwei Kliniken bemerkte sie plötzlich, dass dort ein Mann mit heruntergelassener Hose stand. Er manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Die Frau ignorierte den Mann und ging weiter. Der Unbekannte folgte ihr bis in den Bereich der Wandelhalle. Nachdem er den Blickkontakt zu der Frau gesucht hatte, öffnete er wieder seine Hose, um erneut an seinem Geschlechtsteil zu manipulieren. Die Frau ging weiter und verständigte kurze Zeit später die Polizei Bad Wildungen. Von dem Exhibitionisten liegt folgende Beschreibung vor:

etwa 30-40 Jahre alte, schlanke, athletische Statur, etwa 170 und 175 cm groß, dunkle, kurze Haare bekleidet mit schwarzer Jacke mit grauem Querstreifen auf der Brust, schwarzer Jeans

Die Polizeistation Bad Wildungen bittet Zeugen, die verdächtigte Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den beschriebenen Exhibitionisten geben können, sich unter der Telefonnummer 05621/70900 zu melden.

Die Polizei bittet weiterhin darum, bei ähnlichen Fällen sofort die Polizei über den Notruf 110 zu verständigen, um zeitnah geeignete Fahndungsmaßnahmen einleiten zu können.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen