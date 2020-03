In der vergangenen Nacht stiegen unbekannte Täter „Am Ziegelgrund“ in das dortige Gartencenter ein. Sie durchsuchten den Verkaufsraum sowie den Bürobereich. Hier ließen sie einen Makita-Akkuschrauber und eine Metabo-Stichsäge im Gesamtwert von 300 Euro mitgehen. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Kriminalpolizei in Korbach Tel.: 05631-971-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen