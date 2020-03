Kassel-Mitte: Offenbar aufgrund deutlich zu viel Alkohol am Steuer verursachte am gestrigen Montagabend eine Autofahrerin einen Unfall in der Kasseler Innenstadt. Die 49-Jährige aus Vellmar war nach rechts von der Straße abgekommen und hatte ein Verkehrsschild umgefahren. Anschließend setzte sie ihre Fahrt fort, konnten aber dank der Mitteilung eines aufmerksamen Zeugens kurze Zeit später durch die Polizei gestoppt und festgenommen werden. Die 49-Jährige, bei der ein Atemalkoholtest rund 2,2 Promille ergab, musste anschließend zur Blutentnahme mit aufs Reviers. Gegen sie wird nun wegen Unfallflucht sowie Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Wie die zur Unfallaufnahme eingesetzte Streife des Polizeireviers Mitte berichtet, war es gegen 21:40 Uhr zu dem Unfall auf der Friedrich-Ebert-Straße, nahe der Parkstraße, gekommen. Der Zeuge hatte beobachtet, wie das Auto nach dem Unfall in Richtung Innenstadt davongefahren war und alarmierte umgehend die Polizei, während er dem auffällig unsicher fahrenden Wagen mit seinem eigenen Auto folgte. Bei der Fahndung mit mehreren Streifen konnte der Pkw mit der 49-Jährigen am Steuer schließlich wenige Minuten später in der Kohlenstraße gestoppt werden. Da die alkoholisierte Fahrerin keinen Führerschein hat, muss sie sich nun zusätzlich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Den Schlüssel für den demolierten Wagen, an dem ein Schaden von etwa 3.000 Euro entstanden ist, stellten die Polizisten vorsorglich sicher. Den Schaden an dem Schild beziffern die Polizeibeamten auf rund 200 Euro. Die weiteren Ermittlungen gegen die Vellmarerin werden von den Beamten der Verkehrsunfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei geführt.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen