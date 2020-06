Kassel-Mitte: Am Freitag kam es gegen 19:40 Uhr in einem Einkaufszentrum am Kasseler Königsplatz aus noch ungeklärten Gründen zu einem zunächst verbalen Streit zwischen zwei jungen Männern. Einer der beiden soll den anderen im weiteren Verlauf jedoch mit einem Messer am Arm verletzt haben und anschließend geflüchtet sein.

Ein Begleiter des Täters konnte vom Opfer, einem 24-Jährigen aus Kassel, bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der 24-Jährige selbst wurde später von einem Rettungswagen vorsorglich in ein Kasseler Krankenhaus gebracht.

Zudem führte die Fahndung nach dem flüchtigen Täter mit einer genauen Personenbeschreibung wenige Augenblicke nach dem Vorfall bereits dazu, dass ein Tatverdächtiger durch aufmerksame Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Stadt Kassel ausfindig gemacht und daraufhin durch eine Streife des Polizeireviers Mitte in der Artilleriestraße festgenommen wurde.

Ein Messer konnten die Beamten bei dem aus Syrien stammenden 20 Jahre alten Verdächtigen, der derzeit in Schauenburg wohnt, zum Zeitpunkt der Festnahme nicht finden. Gegen ihn lag jedoch ein Haftbefehl wegen Drogenbesitzes im Juli 2019 vor. Da er die gegen ihn verhängte Geldstrafe von 200 Euro letztlich zahlte, entließen ihn die Beamten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen