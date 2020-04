Kassel-Vorderer Westen: Am gestrigen Donnerstagnachmittag sorgte ein 41-jähriger Ladendieb für Aufsehen vor einem Lebensmittelgeschäft im Vorderen Westen. Um im Besitz der zuvor gestohlenen Ware zu bleiben, schubste er einen Verkäufer und versuchte, zu flüchten. Mithilfe weiterer Mitarbeiter des Ladens gelang es schließlich, den aggressiven Dieb im Bereich des Bebelplatzes bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Da der Tatverdächtige bei dem Ladendiebstahl drei Messer griffbereit in seiner Hosentasche dabeihatte, leiteten die Polizisten neben der Anzeige wegen räuberischen Diebstahls auch ein Strafverfahren wegen Diebstahls mit Waffen ein.

Mehrere besorgte Passanten hatten gegen 17:15 Uhr über den Notruf 110 die Polizei gerufen, weil sie beobachteten, wie sich der renitente Ladendieb vor dem Lebensmittelgeschäft in der Friedrich-Ebert-Straße heftig zur Wehr setzte. Der Verkäufer berichtete den hinzugeeilten Polizisten des Reviers Süd-West, dass der 41-Jährige eine Burgersauce eingesteckt hatte und das Geschäft verlassen wollte, ohne zu bezahlen. Als der Verkäufer ihn auf den Diebstahl ansprach, schubste ihn der aggressive Mann und gab Fersengeld. Mehrere Mitarbeiter des Geschäfts konnten die kurze Flucht beenden und den Dieb schließlich unter den Augen der Passanten bändigen. Der 41-Jährige aus Kassel ist bei der Polizei bereits wegen zahlreicher Eigentumsdelikte bekannt und beruhigte sich auch nach seiner Festnahme nicht. Die aufgefundenen Messer stellten die Polizeibeamten sicher und brachten den alkoholisierten sowie offensichtlich unter Drogeneinfluss stehenden Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten in die Gewahrsamszellen des Polizeipräsidiums Nordhessen. Die Ermittlungen gegen den Kasseler dauern an.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen