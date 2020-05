Vellmar (Landkreis Kassel): Opfer eines dreisten Trickdiebstahls wurde am Dienstagnachmittag eine 73-jährige Frau auf einem Discounterparkplatz in Vellmar. Während einer der beiden unbekannten Täter sie beim Einladen ihrer Einkäufe am Auto in ein Gespräch verwickelte, entwendete der zweite zunächst unbemerkt die im Kofferraum abgelegte Geldbörse. Anschließend ergriffen die beiden Diebe die Flucht. Mit den weiteren Ermittlungen sind die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo betraut. Sie suchen Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Trickdiebstahl gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können.

Ereignet hatte sich der Diebstahl auf dem Discounterparkplatz an der Straße „Zum Feldlager“, nahe „Lange Wender“, gegen 17:15 Uhr. Wie die 73-Jährige den aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Nord schilderte, lud sie gerade die Einkäufe in ihren VW, als der fremde Mann sie in ein Gespräch verwickelte. Nach bisherigen Ermittlungen nutzte der zweite unbekannte Täter diesen Moment, um unbeobachtet die Geldbörse der abgelenkten Seniorin zu stehlen. Als sie kurz danach den Diebstahl bemerkte, waren die beiden Täter bereits in unbekannte Richtung geflüchtet. Den Unbekannten, der mit ihr gesprochen hatte, beschreibt das Opfer folgendermaßen:

Etwa 35 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß, kräftige Figur, kurze dunkle Haare, trug eine weiße Maske über dem Mund, bekleidet mit einer schwarzen Trainingsjacke und einer dunklen Jeans, südländisches Erscheinungsbild, sprach gebrochen Deutsch.

Zeugen, die den Ermittlern des K 21/22 Hinweise geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen