Kassel-Bad Wilhelmshöhe: Unbekannte sind in der Nacht zum Sonntag in einen Einkaufsmarkt in der Hunrodstraße eingebrochen und haben Zigarettenschachteln im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Da die Täter eine Scheibe einschlugen, um in das Gebäude zu gelangen, könnten Anwohnern in der Nachbarschaft durch den Lärm auf den Einbruch aufmerksam geworden sein. Die Ermittler des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen daher nun Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.

Der Einbruch hatte sich nach derzeitigem Ermittlungsstand zwischen Samstag, 20:30 Uhr, und Sonntag, 3:40 Uhr, ereignet, als ein Anwohner das Loch in der Scheibe des in einem Wohngebiet liegenden Marktes entdeckte. Nach erster Einschätzung der von ihm zum Tatort gerufenen Streifen hatte die Tat offenbar noch nicht allzu lange zurückgelegen. Dennoch führte die sofort eingeleitete Fahndung nicht mehr zum Erfolg. Wie sich herausstellte, hatten die Einbrecher zunächst versucht, die Schiebetür des Haupteingangs mit einem Werkzeug aufzuhebeln. Als die Unbekannten damit scheiterten, schlugen sie die Scheibe eines Türelements ein und gelangten so in den Markt. Dort erbeuteten sie die Zigaretten, mit denen sie die Flucht in unbekannte Richtung antraten.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und den Ermittlern des K 21/22 Hinweise zu dem Einbruch geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen