Kassel-Nordshausen: Unbekannte sind in der Nacht zum heutigen Montag in eine Gärtnerei in Kassel-Nordshausen eingebrochen und haben eine Kasse erbeutet. Die weiteren Ermittlungen führen die Kriminalbeamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo. Sie sind auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können.

Wie die aufnehmenden Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichten, waren die Täter in der Zeit zwischen Sonntagabend, 19 Uhr, und dem heutigen Morgen, 7 Uhr, in die Gärtnerei in der Hohefeldstraße eingebrochen. Die Unbekannten hatten sich über den Parkplatz angenähert, eine Schiebetür zum Gewächshaus aufgehebelt und waren so in den Verkaufsraum gelangt. Dabei hatten sie es offenbar gezielt auf die Kasse abgesehen, die sie komplett mitnahmen. Sie machten allerdings nur geringe Beute, da sich lediglich etwas Wechselgeld darin befand. Durch den Haupteingang flüchteten die Täter anschließend in unbekannte Richtung.

Die Ermittler des K 21/22 suchen Zeugen, die in der vergangenen Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Hohefeldstraße gesehen haben und Hinweise auf die Täter geben können. Hinweise werden bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100 entgegengenommen.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen