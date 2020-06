Kassel-Mitte:Bislang unbekannte Täter sind am gestrigen Sonntagmorgen in eine Gaststätte in der Wilhelmshöher Allee eingebrochen und erbeuteten neben einigen Kisten mit diversem Alkohol auch noch Bargeld. Die Einbrecher hatten sich nach ersten Ermittlungen gewaltsam Zutritt zu dem Restaurant und anschließend zu dem Schankraum verschafft. Ein Fenster im Hinterhof sei dazu aufgehebelt worden. Es entstand Sachschaden an dem Fenster in Höhe von ca. 400 Euro. Die für Einbrüche zuständigen Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kriminalpolizei Kassel erbitten Zeugenhinweise.

Einbruch in den frühen Morgenstunden

Die Mitarbeiter des Restaurants in der Wilhelmshöher Allee, nahe der Germaniastraße, hatten das Lokal gegen 02:00 Uhr verlassen und den Einbruch bei ihrer Rückkehr um 08:00 Uhr bemerkt und sofort die Polizei gerufen. Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensuche eingesetzten Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichten, waren die Täter während der gut achtstündigen Abwesenheit der Mitarbeiter in die Gaststätte eingestiegen und machten sich dort auf die Suche nach Wertsachen. Mit ihrer Beute flüchteten die Unbekannten offenbar durch die Hintertür in unbekannte Richtung.

Zeugen gesucht

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtigen Beobachtungen im Bereich der Wilhelmshöher Allee, Ecke Germaniastraße, gemacht haben oder den Ermittlern des K 21/22 Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Kassel unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen