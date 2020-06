Kassel-Waldau: Einen Einkaufswagen bis zum Anschlag mit Süßigkeiten vollgeladen hat am Dienstagnachmittag ein dreister Dieb in einem Discounter im Kasseler Stadtteil Bettenhausen (siehe Foto). Als er den Markt mit der Beute im Wert von über 1.200 Euro durch den Eingang verlassen wollte, wurde er jedoch ertappt. Daraufhin ließ der Unbekannte den Wagen, der für eine schnelle Flucht wohl deutlich zu schwer gewesen sein dürfte, zurück und suchte sein Heil in der Flucht zu Fuß. Die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe sind nun auf der Suche nach dem Süßigkeiten-Dieb und bitten um Hinweise von Zeugen.

Dass der Mann mit dem Einkaufswagen voller Kinderriegel in dem Discounter an der Ochshäuser Straße niemanden aufgefallen war, ist äußerst unwahrscheinlich. Der Anblick dieses Einkaufs dürfte wohl nicht nur Kindern in nachhaltiger Erinnerung geblieben sein. Als der Unbekannte den vollgeladenen Einkaufswagen dann gegen 16 Uhr zielstrebig durch den Eingang aus dem Markt lenkte, stoppten ihn die Rufe der aufmerksamen Angestellten. Den Wagen auf dem Parkplatz zurücklassend, flüchtete der Dieb auf die Ochshäuser Straße und versuchte sich zunächst vergeblich in einem Gebüsch zu verstecken. Dort entdeckten ihn die nacheilenden Angestellten des Discounters, woraufhin er in Höhe der Hausnummer 8 über einen Maschendrahtzaun auf ein dortiges Firmengelände kletterte und letztlich verschwand.

Es soll sich bei ihm um einen ca. 175-180 cm großen, schlanken und sportlichen Mann im Alter von 20-30 Jahren und einem osteuropäischen Erscheinungsbild mit kurzen blonden Haaren gehandelt haben. Bekleidet war der Dieb mit einer dunklen Jeans, einem grauen Zipper-Pulli sowie dunklen Schuhen und führte eine weiße Plastiktüte mit sich.

Zeugen, die den Ermittlern der Regionalen Ermittlungsgruppe Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen