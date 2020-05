Kassel-Oberzwehren: Die intensiven Ermittlungen zu dem bewaffneten Raubüberfall auf einen Einkaufsmarkt in der Mattenbergstraße am 28. April und die Suche nach den beiden bislang unbekannten Tätern dauern weiterhin an. Die Beamten des zuständigen Kommissariats 35 der Kasseler Kripo wissen inzwischen, dass die Täter über einen Fußweg aus Richtung des Hallenbads Süd gekommen und nach dem Überfall auch wieder in diese Richtung geflüchtet waren. Zudem konnten die Kriminalbeamten bei den bisherigen Ermittlungen in Erfahrungen bringen, dass sich die Räuber unmittelbar vor dem Überfall noch mehrere Minuten außerhalb des Marktes aufgehalten hatten. Da zu dieser Zeit im Bereich des Marktes und insbesondere auf dem Fußweg in Richtung Brückenhofsiedlung viele Spaziergänger unterwegs waren, müssten die beiden Täter gesehen worden sein.

Die Räuber können wie folgt beschrieben werden:

Täter

- männlich, schwarze Jacke, grauer Kapuzenpullover, schwarze Wollmütze, weiße Einweghandschuhe, weiße Turnschuhe, graue Jogginghose, blaue Gesichtsmaske (so genannte OP-Maske)

Täter

- männlich, dunkelblaue Jacke mit Kapuze, darunter blaue Baseballkappe, schwarze Jogginghose mit weißen Streifen, schwarze Turnschuhe, schwarze Handschuhe, schwarzer Rucksack, blaue Gesichtsmaske (so genannte OP-Maske)

Täter kamen durch die Hintertür

Die zwei maskierten Täter hatten das Geschäft an der Ecke zur Kronenackerstraße an dem Dienstag gegen 19 Uhr überfallen und den Markt durch eine rückwärtige Tür betreten. Dort trafen sie auf zwei Bedienstete, die gerade im Begriff waren, den Markt zu schließen. Unter Vorhalt von Schusswaffen dirigierten die Täter die beiden Mitarbeiterinnen in das Marktleiter-Büro und zwangen sie dort zur Öffnung des Tresors sowie zur Herausgabe des Bargelds. Anschließend flüchteten sie aus dem Gebäude und weiter über den rückwärtigen Fußweg in Richtung Brückenhofsiedlung.

Zeugen, die den Ermittlern des K 35 Hinweise auf die beiden Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen